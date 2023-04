Emirati: Abu Dhabi il primo ufficio operativo della Banca asiatica d'investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ostacolo più significativo che dobbiamo affrontare per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi è il capitale", ha dichiarato Al Jaber, aggiungendo che bisogna aumentare i finanziamenti per accelerare il processo di produzione dell'energia pulita". Secondo quanto affermato da Al Jaber, le istituzioni finanziarie internazionali come l'Aiib possono svolgere un ruolo fondamentale nella valutazione degli investimenti e nel sostenere le economie emergenti, stimolando la crescita economica, aiutando a sradicare la povertà e accelerando l'azione per il clima". Le osservazioni del ministro dell'Industria emiratino, arrivano mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano a ospitare la prossima Cop28 dal 30 novembre al 12 dicembre all'Expo City Dubai. (Res)