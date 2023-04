Migranti: Bignami, da sinistra attacchi scomposti a Lollobrigida, dimostrano assenza contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi scomposti che la sinistra sta rivolgendo al ministro Lollobrigida dimostrano solo una cosa: la totale assenza di contenuti e proposte di queste opposizioni che dopo essere state al governo 10 anni ed aver creato il problema migratorio, oggi si aggrappano a polemiche strumentali per nascondere le proprie responsabilità. Quel che è certo è che più che diventare domani un problema per il governo Meloni, questa sinistra è già oggi un problema per l'Italia". Lo dichiara Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di Fratelli d'Italia. (Rin)