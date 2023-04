Sicurezza stradale: Salvini, intervenire su collocazione autovelox per evitare usi impropri, spesso solo per fare cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Condivido la necessità di intervenire in modo definitivo sulle modalità di collocazione degli autovelox per evitarne usi impropri. “Dobbiamo aiutare le amministrazioni locali ad avere bilanci più sani, senza pesare sulle tasche di automobilisti o motociclisti con autovelox spesso posizionati solo al fine di fare cassa e senza nessuna miglioria sul tema della sicurezza stradale”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time alla Camera sull’adozione del decreto interministeriale in materia di posizionamento e utilizzo degli autovelox. “Siamo al lavoro per una revisione integrale del codice della strada, anche sulla mobilità a due ruote”, ha aggiunto Salvini. (Rin)