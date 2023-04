Expo 2030: Scognamiglio (Comitato Roma), oggi con ispettori approfondimento su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seconda giornata a Roma per gli ispettori del Bureau international des exposition: oggi il tavolo tecnico si è soffermato sui progetti infrastrutturali per collegare l'area di Tor Vergata al centro storico della Capitale. Lo ha detto il direttore del Comitato promotore di Roma Expo 2030, Giuseppe Scognamiglio, in occasione di un punto stampa a Tor Vergata. "Ieri siamo partiti dal concept e abbiamo avuto una serie di incontri in cui abbiamo parlato dell'organizzazione generale, tempi e orari, con un prolungamento della metro fino alle due di notte per consentire di essere aperti fino all'una - ha detto -. Oggi abbiamo toccato di più la parte delle infrastrutture, cioè come Roma si appresta a collegare aeroporti, porti e ferrovie al centro della città e a Tor Vergata. Ci sarà uno sfioccamento (diramazione, ndr) della Metro C con due stazioni all'interno dell'area dell'Expo e poi ci sarà un percorso di mobilità dolce che da solo vale la spesa di venire a Roma: dal Colosseo ai parchi archeologici di Roma ci porterà a Tor Vergata in 12 chilometri in bicicletta. Oggi il percorso c'è, ma è accidentato: con l'architetto Ratti si sono studiate modalità di risistemazione della pavimentazione. Rispetto ai collegamenti - ha precisato - siamo stati rassicuranti con gli ispettori. Lo sfioccamento della Metro non sarà complicatissimo: è circa un chilometro di percorso, e peraltro in superficie, quindi non bisognerà scavare. Gli ispettori mi sono sembrati rassicurati".(Rer)