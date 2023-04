Digitale: Butti, raggiunti due importanti target europei per la digitalizzazione dell’Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati raggiunti due importanti target europei relativi alla digitalizzazione dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti, durante l’audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Butti ha spiegato che il primo target, relativo alla creazione e alla reingegnerizzazione di 35 servizi e processi, “è stato raggiunto ad ottobre 2022, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal piano al 31 dicembre 2022 e con 37 servizi o processi”. Il Sottosegretario ha annunciato anche il raggiungimento nel 2022 del secondo obiettivo per lo sviluppo delle competenze Ict dei dipendenti Inps “in misura superiore rispetto alle attese”. Grazie a questi obiettivi, ha concluso Butti, “L’Inps ha semplificato l’accesso e l’utilizzo dei propri servizi”. (Rin)