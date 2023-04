Tunisia: governo tedesco, grande preoccupazione per sviluppi e arresto Ghannouchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco osserva con “grande preoccupazione” gli sviluppi in Tunisia, dove la detenzione del leader del movimento islamico Ennahda Rachid Ghannouchi è “tra i preoccupanti arresti di rappresentanti dell'opposizione, giornalisti e attivisti” avvenuti quest'anno. È quanto dichiarato dal vice-portavoce dell'esecutivo tedesco, Wolfgang Buechner. Il funzionario ha aggiunto che in Tunisia “assistiamo all'erosione delle strutture democratiche”. La Germania rivolge “ancora una volta un appello urgente” al governo di Tunisi a “rispettare lo stato di diritto, il diritto a un processo equo e la libertà di espressione”. Come infine affermato da Buechner, “il pluralismo politico deve continuare a essere possibile in Tunisia”. (Geb)