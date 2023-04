© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Cassino. La suddetta stazione sarà chiusa, dalle 22 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 aprile, in entrata verso Roma e in uscita uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Vittore o di Pontecorvo. Lo comunica Autostrade.(Com)