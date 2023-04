Migranti: Lisei (Fd'I), sinistra? Mattina su navi Ong, sera a cene Vip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mattina vi fate magari un giro nelle Caritas o sulle navi Ong e la sera i vostri leader di partito partecipano alle cene di gala nell'attico di qualche vip. È curioso: voi di sinistra state coi poveri la mattina e con le celebrità la sera. Siete dunque per il salario minimo e per il caviale libero". Lo ha detto in Aula il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali. (Rin)