- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di una società esterna, non attinenti la gestione del tratto autostradale, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Cassino e San Vittore, verso Napoli, dalle 6 alle 7 di giovedì 20 aprile. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, percorrere la SR630 e la SS6 Casilina verso Napoli, per rientrare sulla A1 alla stazione di San Vittore. (Com)