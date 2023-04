Rifiuti: Legambiente, piazza del Campidoglio viene negata al dissenso contro l'inceneritore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piazza del Campidoglio viene negata al dissenso contro l'inceneritore senza preavviso e senza alcun motivo di sicurezza, con evidente intenzione di voler nascondere e allontanare dalle stanza del Comune, l'associazionismo, i sindacati, la cittadinanza attiva e i sindaci di un intero quadrante che oggi vogliono proporre economia circolare al posto della termovalorizzazione. Lo dichiarano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente. "Sulla gestione dei rifiuti, anche oggi come in tutto questo anno, si nega un confronto con la chiara intenzione di nascondere la polvere sotto il tappeto: ma noi tutti non siamo polvere e non c'è tappeto sotto il quale poterci nascondere, saremo a piazza Venezia più lontani dalle stanze di Palazzo Senatorio e proveremo quindi a far sentire ancor di più le nostre posizioni", spiegano. (segue) (Com)