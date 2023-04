Rifiuti: Legambiente, piazza del Campidoglio viene negata al dissenso contro l'inceneritore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Legambiente aveva ricevuto autorizzazione a realizzare oggi 19 aprile il sit-In in Piazza del Campidoglio, già lo scorso 23 marzo dalla Questura di Roma, la quale aveva concordato il nulla osta anche con gli uffici del Comune; a dimostrazione di ciò, tra le possibili opzioni c'erano il 20 aprile data esclusa dalla questura per possibili complicazioni inerenti altri eventi sportivi, e il 21 aprile escluso dal Comune stesso per altre iniziative previste nel giorno del Natale di Roma". "Sempre nel peno rispetto degli accordi e delle concessioni ricevute, saremo a Piazza Venezia dalle 17 e vogliamo ringraziare la Questura di Roma - concludono gli ambientalisti -, con la quale nottetempo abbiamo concordato questa alternativa che ci darà la possibilità di svolgere ugualmente l'appuntamento senza annullarlo come da altre parti si sarebbe voluto". (Com)