Sardegna: assessore Trasporti, fondazione Trenino Verde restituirà a territori gestione ferrovie turistiche

- “La Fondazione del Trenino verde sarà uno strumento essenziale per segnare un tempo nuovo nelle ferrovie turistiche sarde e restituire ai territori la promozione, le scelte e la gestione delle iniziative del treno storico della Sardegna”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, oggi a Cagliari, nel corso di un incontro con i sindaci della Rete del Trenino verde, al quale hanno partecipato anche i vertici dell’Arst e il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana. Con un emendamento al collegato alla Finanziaria, ha ricordato l’assessore Moro, la Giunta regionale ha avviato l’iter per la nascita della Fondazione “Trenino verde storico della Sardegna” che dovrà essere costituita dall’Arst per “tutelare, recuperare, valorizzare e promuovere – a scopo turistico, culturale e di promozione delle zone interne – la rete infrastrutturale ferroviaria turistica e i relativi rotabili storici, attraverso la realizzazione di un sistema di gestione efficiente e partecipato, condiviso dagli Enti locali”. (segue) (Rsc)