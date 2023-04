Sardegna: assessore Trasporti, fondazione Trenino Verde restituirà a territori gestione ferrovie turistiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee del Trenino verde sono quattro, per un totale di 437 chilometri: Mandas-Arbatax (158 km), Isili-Sorgono (82 km), Macomer-Bosa (48 km) e Sassari-Tempio-Palau (149 km). Quest’anno sono previsti importanti interventi di manutenzione su tutte le linee, con investimenti in corso e programmati per 13 milioni di euro da parte dell’Arst e 62 milioni da Rete ferroviaria italiana (RFI). La nuova stagione prenderà il via il 25 aprile prossimo sulla Macomer-Tresnuraghes. “Sarà costituito a breve un gruppo di lavoro per le linee guida delle principali azioni della Fondazione e per la redazione dello Statuto, del quale faranno parte rappresentanti di Arst, Regione e Anci Sardegna, e un sindaco per ognuna delle ipotizzate associazioni di Comuni delle quattro tratte del Trenino verde”, ha concluso l’assessore Moro. (Rsc)