- È di sette morti e dieci feriti il bilancio di una collisione tra due trattori avvenuto oggi nella contea di Sishui, nella Cina orientale. Lo riporta l'emittente di Stato "Cgtn", precisando che tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale e risultano in condizioni stabili. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per risalire alle cause dell'incidente. (Cip)