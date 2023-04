Ucraina: viceministra Difesa, in corso controffensiva in quattro direzioni nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine stanno conducendo una controffensiva in quattro direzioni nella regione del Donbass. A riferirlo è stata la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Molyar. "Le nostre truppe oggi fermano con successo il nemico in altre direzioni, l'offensiva è in quattro direzioni principali dal nemico: Bakhmut, Mariinka, Avdiivka, Lyman. Le forze armate dell'Ucraina continuano attivamente l'assalto che può essere considerato parte della controffensiva", ha spiegato Molyar nel corso di una diretta televisiva. La viceministra ha anche notato che, nell'ambito della preparazione della controffensiva, le truppe devono ancora formare riserve di equipaggiamento e calcolare diverse opzioni di azione. Secondo Molyar, il comando ucraino ha già "diversi piani" sull'offensiva, uno dei quali sarà scelto "nel prossimo futuro".(Kiu)