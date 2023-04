Libano: media, dollaro doganale aumenta per la terza volta esacerbando la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, ieri, il governo di Beirut ha approvato un aumento degli stipendi dei dipendenti del settore pubblico, i cui importi saranno dunque quadruplicati, a partire dal primo maggio prossimo. L'aumento salariale, tuttavia, è limitato a un totale di 50 milioni di lire libanesi (circa 500 dollari), e a condizione che i dipendenti lavorino almeno 14 giorni al mese. Anche il salario minimo nazionale per il settore privato è stato aumentato a 9 milioni di lire libanesi al mese - l'equivalente di 90 dollari, secondo l'attuale tasso di cambio sul mercato valutario -, mentre prima era di 2,6 milioni di lire libanesi (26 dollari). Inoltre, l’esecutivo ha deciso di fornire un supplemento aggiuntivo di 4.500.000 lire (45 dollari) a "tutti i dipendenti e i lavoratori soggetti al diritto del lavoro", in un apparente tentativo di contrastare la rapida inflazione e la svalutazione della moneta locale. Sono state aumentate poi le indennità di trasporto per dipendenti pubblici e insegnanti delle scuole pubbliche, che hanno spesso lamentato di non potersi permettere di affrontare il costo dei mezzi di trasporto, a causa della perdita del potere d'acquisto del loro stipendio. (Lib)