Ince: Caiata (Fd'I) eletto presidente di delegazione italiana

- La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) ha proceduto oggi alla propria costituzione attraverso l'elezione del presidente. È stato eletto - informa una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - il deputato Salvatore Caiata (Fd'I). Nel corso della riunione è stato espresso l'auspicio che la delegazione possa lavorare in modo serio, trasversale e costruttivo per il conseguimento degli obiettivi condivisi, in un momento in cui le finalità per cui è nata l'Ince sono più attuali che mai, con particolare riferimento al rapporto con i Balcani Occidentali e all'Ucraina. Il prossimo impegno della delegazione italiana sarà la partecipazione alla riunione della Commissione parlamentare, che si svolgerà a Chisinau il 22-23 maggio 2023.(Com)