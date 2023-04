Decreto Migranti: Berrino (Fd'I), protezione speciale viene elevata a livello superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle opposizioni vi sono state prese di posizione strumentali nel tentativo di dissimulare e di far credere che con questo decreto verrà eliminata la protezione speciale. Al contrario, con questo provvedimento la protezione speciale viene elevata ad un livello superiore degli altri paesi europei in cui esiste perché vengono tassativamente stabiliti ed elencati i motivi per cui può essere concessa. Faccio notare che in Italia sono entrati, al netto dei rifugiati e di quelli che hanno ricevuto la protezione umanitaria, 83mila immigrati di cui si sono perse le tracce. Serve dare dignità a tutti coloro che entrano e questo decreto rappresenta un deciso passo in avanti". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino. (Rin)