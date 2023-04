Migranti: Centinaio (Lega), parole Lollobrigida brutte, ma sì aiuti a coppie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Lollobrigida ha pronunciato parole veramente brutte, ha sbagliato la forma e spesso la forma è sostanza. Ma non considero sbagliato il suo ragionamento sulla necessità di aiutare le coppie italiane a fare più figli". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), intervenendo su La7 a "L'aria che tira". "Credo anche - ha aggiunto Centinaio – che non ci sia bisogno di 500 mila immigrati per fare alcuni lavori, soprattutto in agricoltura. Dobbiamo piuttosto aiutare gli italiani ad avere un lavoro equo con uno stipendio equo". (Rin)