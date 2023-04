Expo 2030: Rocca, colloquio motivazionale con ispettori Bureau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ieri ha incontrato gli ispettori del Bureau international des exposition che si trovano a Roma in vista della decisione finale sulle candidature per Expo 2030, in programma per novembre. "Ieri pomeriggio l'incontro con i commissari è stato molto sereno. Volevano conoscere la mia disponibilità nei confronti dell'Expo ma non si sbilanciano. Bisogna ricordare che votano gli Stati non i commissari ma non siamo entrati nei dettagli tecnici è stato un colloquio motivazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della terza edizione del Job day passepartout Disco Lazio realizzato da Porta Futuro con la partecipazione di Spazio lavoro e Ente bilaterale del turismo. (Rer)