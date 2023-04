Scozia: vicepremier Robison difende Sturgeon, non ha responsabilità nello scandalo finanziario del Snp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice prima ministra scozzese Shona Robison ha negato che l'ex premier Nicola Sturgeon avesse alcuna responsabilità nello scandalo finanziario che ha investito il Partito nazionale scozzese (Snp), nonostante lei stessa fosse leader della formazione da otto anni. "Ci sono chiaramente grossi problemi all'interno del partito. È stato permesso che si sviluppasse una cultura contraria a quella che doveva essere, cioè più aperta e trasparente" ha dichiarato Robison all'emittente televisiva "Sky News". Spiegando che l'Snp ha bisogno di "mettere in ordine la sua casa" per ricostruire la fiducia del popolo, Robison ha affermato: "Il primo ministro Yousaf ha chiarito che ciò che vuole è una nuova cultura della trasparenza e nuovi accordi di governance. Ha agito rapidamente per prendere in considerazione tutto ciò e iniziare ad apportare i cambiamenti necessari". (Rel)