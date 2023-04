Speciale energia: Monti (Edison), c'è capacità finanziaria per fare acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edison "ha una capacità finanziaria per fare acquisizioni, non le facciamo per il gusto di farle, ma l'obiettivo è creare valore per l'azienda". Il valore economico di Edison ipotizzato dagli analisti tra i 7 e 8 miliardi "è pochissimo. Il valore intrinseco dell'azienda va ben oltre questi dati". Lo ha detto Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison, rispondendo a chi gli chiedeva sul valore della società durante la presentazione del Piano Strategico 2023 a Milano, che si è tenuta presso la sede Edison. Con Edison Energia e Edison Next "abbiamo seminato molto in passato" ha continuato Monti, prevedendo che con il bilancio di quest'anno, "il primo dopo la pandemia, l'aumento dei prezzi e la guerra, vedremo dei numeri interessanti sul nostro conto economico che rappresenteranno effettivamente quello che è valore dell'azienda". L'Ad di Edison ha ricordato che, guardando al bilancio, la società ha "un rapporto debito/ebitda più basso". "Non abbiamo un target finanziario, ma abbiamo obiettivi al 2030 di crescita sulle energie rinnovabili, crescite organiche finanziate dai flussi di cassa" ha sottolineato Monti. Su M&A, "abbiamo visto un po' di pulizia del mercato negli ultimi 12 mesi e forse in parte necessario. Spesso ci sono tanti operatori che non sono strutturati e qualcuno di questi ha pagato le proprie inefficienze. Se dobbiamo fare acquisizioni, cerchiamo qualcosa di che vada a integrare a livello territoriale e del portafoglio" ha concluso l'Ad di Edison. (Rem)