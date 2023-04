Speciale energia: Iveco Group inaugura nuovo stabilimento di Foggia e torna a produrre autobus in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco Group, ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni. Erano presenti – riferisce una nota – Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Michele Emiliano, presidente della regione Puglia. Ha inviato un videomessaggio Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Secondo il piano industriale, il nuovo sito impiegherà a regime cento persone altamente specializzate, che lavoreranno su linee dotate delle tecnologie più avanzate di industria 4.0, e avrà una capacità produttiva di mille veicoli all’anno, autobus ad alto contenuto tecnologico, con propulsioni a zero emissioni (elettriche a batteria e a idrogeno) e a basse emissioni (metano/biometano, a carburanti traduzionali e biofuel). L’impianto è a zero emissioni nette di CO2. L’energia proviene al 100 per cento da fonti rinnovabili, tra cui oltre mille pannelli fotovoltaici capaci di una produzione annua di 640 MWh, e tutto il progetto è focalizzato sulla riduzione del consumo energetico e il riciclo, con materiali di costruzione ad alte prestazioni, illuminazione a Led intelligenti e riutilizzo dell'acqua piovana. Per Iveco Group – già presente a Foggia con il sito di Fpt Industrial dedicato alla produzione di motori industriali, che con i suoi 1.600 dipendenti è uno dei maggiori insediamenti industriali della Puglia – si tratta di un investimento strategico di circa 40 milioni di euro, che beneficerà in parte dei fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, del quale mette in pratica due pilastri: “Rivoluzione verde e transizione ecologica» e «Infrastrutture per una mobilità sostenibile”. (Com)