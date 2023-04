Speciale energia: Monti (Edison), manca quadro regolatorio e incentivi su tema accumuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema degli accumuli "manca un quadro regolatorio e incentivi economici per permettere di fare un'accelerata". Lo ha detto Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison, intervenendo durante la presentazione del Piano Strategico 2023 a Milano, che si è tenuta presso la sede Edison. Negli obiettivi che l'Italia si è data da qui al 2030 sulle rinnovabili "non credo ci siano grandi sorprese, finalmente si vedono semplificazioni e accelerazioni" ha sottolineato Monti, ma secondo l'Aad il tema degli accumuli "credo si sottovaluti un po'". "Come operatore integrato guardiamo con interesse il tema degli accumuli, in particolare dei pompaggi, uno dei sistemi di accumulo che non dipende da forniture straniere". La realizzazione di impianti è possibile all'interno "della filiera italiana" e c'è la possibilità "di sfruttare una serie di bacini già esistenti. Abbiamo già individuato alcuni progetti, il primo completato è Interscope Pagano in Basilicata". "Abbiamo bisogno di un quadro regolatorio e incentivi per permettere questi investimenti" ha evidenziato Monti, concludendo che "l'attenzione ce l'abbiamo, auspichiamo che ci sia un aiuto da parte del sistema per mettere a terra questi investimenti". (Rem)