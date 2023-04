Speciale energia: Suigo (Inwit), digitale centrale per colmare distanze e connettere imprese e comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La vicinanza ai territori e la capillarità delle nostre torri, infrastrutture digitali e condivise, ci permette di essere alleati dei territori dove operiamo in una logica “Tower as a Service” ospitando sulle nostre torri oltre ai sistemi di trasmissione radio anche sistemi IoT, sensoristica per il monitoraggio dell’ambiente, dell’aria e del territorio e per la tutela della biodiversità. In questa direzione vanno i progetti con il Wwf per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi in alcune oasi boschive, con Legambiente per il monitoraggio in alcuni Parchi Nazionali della qualità dell’aria - ha continuato Suigo -. Ed è sempre con una logica di “alleanza con i territori” che rispondiamo se necessario anche ad alcune esigenze specifiche che ci esprimono, come il caso di un Comune in provincia di Pavia che ci ha chiesto di costruire una piattaforma su una nostra torre per poter ospitare la nidificazione delle cicogne”. “Abbiamo definito una strategia climatica con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2024 e stiamo lavorando per alzare il commitment verso il netzero al 2030. In accordo con questa strategia abbiamo ottenuto la validazione da parte di Science Based Target initiative (Sbti) di un target di riduzione delle nostre emissioni CO2, in linea con le indicazioni della comunità scientifica e con gli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico che puntano a mantenere riscaldamento globale sotto 1.5 °C. In tal senso, quest’anno non solo abbiamo utilizzato il 100 per cento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ma abbiamo anche installato oltre 100 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 405 kW, prevedendo di raddoppiare gli investimenti nell’arco di Piano 2023-2026. Tutte iniziative che sono confluite nel nostro primo report Tcfd, un report che descrive proprio la gestione dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico” - ha concluso Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit. (Rin)