Speciale energia: Serbia, ministra Energia, 40 per cento costruzione gasdotto con Bulgaria è stata completata

- La costruzione del gasdotto tra Serbia e Bulgaria nel tratto Nis-Dimitrovgrad sta procedendo bene e quasi il 40 per cento dei lavori previsti è stato completato finora. Lo ha affermato la ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, durante la visita insieme al capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia Emanuele Giaufret, della sezione del gasdotto "più impegnativa dell'intero percorso" nel sud del Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Siamo quasi al 40 percento dell'opera nonostante alcune difficoltà. Abbiamo già consegnato 100 chilometri di tubi sui 109 chilometri totali", ha sottolineato Djedovic. Secondo la ministra, le difficoltà nella costruzione del gasdotto sono rappresentate dalle numerose indagini archeologiche che sono state effettuate poiché la linea passa per il tracciato della Via Militaris e a causa della presenza di molti ordigni inesplosi lungo il percorso del gasdotto. (Seb)