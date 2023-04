Speciale energia: Edison Energia punta a 4 milioni di contratti al 2030, sono 2 milioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022 Edison Energia ha raggiunto 2 milioni di contratti tra clienti residenziali, Pmi e clienti industriali, consolidando la terza posizione nel mercato nazionale per volumi di energia elettrica e la seconda posizione per volumi di gas venduti. Nel piano di sviluppo strategico al 2030, Edison Energia ha previsto il raddoppio dei contratti, fino a 4 milioni. È quanto emerso dalla presentazione del Piano Strategico 2023, che si è tenuta presso la sede Edison a Milano. L'Amministratore delegato di Edison, Nicola Monti, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti da Edison Energia, “società che esprime al meglio i valori corporate di qualità, innovazione e competenza al servizio dei settori domestico e industriale”. I due milioni di contratti non sono “un traguardo finale ma un punto di partenza ed ora vogliamo trasformarli in quattro milioni. Noi nell'asse di mercato abbiamo la possibilità di crescita maggiore". I prezzi dell’energia da qui al prossimo inverno “guardando alle Borse dell'energia e secondo le nostre valutazioni”, vedranno “un leggero aumento del 15 per cento” ha spiegato Nicola Monti. “Non ci aspettiamo la volatilità molto forte degli ultimi 12-18 mesi, ma più stagionalità”. Per l’Ad “ci sarà ancora una risalita la prossima primavera fino all'inverno 2024. Aspettiamo il 2025 quando l'Italia e l'Europa saranno svincolati dal gas russo”. Per la decarbonizzazione al 2050 “oltre alle energie rinnovabili, che sono la risposta scontata, serve l’energia termica e l’unica risposta è il nucleare”. Da qui la scelta di coinvolgere Ansaldo Nucleare in questo accordo “che negli anni ha mantenuto le competenze lavorando all’estero”. Per Monti l'idea di andare a mappare una filiera industriale italiana “e vedere questi moduli nel sistema elettrico, magari inseriti in contesti di distretti industriali energivori, ci sembra una cosa che ha molto senso e che necessita di una riflessione proprio per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050". (Rem)