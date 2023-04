Speciale energia: Monti (Edison), vogliamo raddoppiare valore delle due piattaforme al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano strategico 2023 di Edison punta a “far crescere le due piattaforme di mercato Edison Energia e Edison Next, l'obiettivo è quello di raddoppiare il loro valore da qui al 2030”. Lo ha detto Nicola Monti, Amministratore delegato di Edison, a margine della presentazione del Piano Strategico 2023 a Milano, che si è tenuta presso la sede Edison. Edison “ha tre assi di crescita principali al 2030” ha spiegato Monti, “le energie rinnovabili, quindi la produzione di energia elettrica a basso contenuto emissivo con eolico e fotovoltaico e anche con i cicli combinati ad alta efficienza. Poi l'altro asset strategico si sviluppa attorno al gas naturale, che secondo noi è un elemento di transizione fondamentale per fare una transizione anche economicamente sostenibile. E il terzo asse della nostra strategia è la crescita di tutte le attività a mercato”. Infatti, Edison Energia e Edison Next sono “le due piattaforme su cui abbiamo costruito il nostro posizionamento di mercato”. In particolare, Edison Energia è il veicolo che “vende la commodity energia elettrica gas al settore residenziale e all'industria” e ha sviluppato una piattaforma di servizi per il sistema per la clientela residenziale “che ci ha portato oggi ad avere due milioni di contratti nel nostro portafoglio”. Mentre Edison Next, la piattaforma “che abbiamo costituito l'anno scorso, raggruppa una serie di competenze di servizi energetici ambientali che si rivolgono all'industria e alla pubblica amministrazione. Raddoppiare il valore di queste due piattaforme da qui al 2030 “è il grande obiettivo, in modo da arrivare a bilanciare meglio il contributo del segmento downstream all'interno del portafoglio di Edison” ha concluso l’Ad di Edison. (Rem)