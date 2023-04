Speciale difesa: Germania, a Rheinmetall contratto per ammodernamento di 143 corazzati Puma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha ottenuto dall'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia informatica e il sostegno operativo delle Forze armate (Baainbw) un contratto per l'ammodernamento di 143 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma. Il valore della commessa supera i 770 milioni di euro. È quanto riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, ricordando che i veicoli sono prodotti da Projekt System & Management (Psm), consorzio formato da Rheinmetall e dal gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Secondo quanto comunicato dal Baainbw, l'ordine comporta “l'attivazione di due opzioni che fanno parte del contratto per l'aggiornamento” dei Puma al “nuovo stato di progettazione S1”. Il relativo contratto è stato concluso nel giugno del 2021. Entro il 2029, i 143 mezzi devono essere modernizzati nelle capacità di potenza di fuoco e comando e controllo. In questo modo, tutti i Puma in dotazione all'esercito tedesco verranno portati allo stato S1. L'ammodernamento include, tra l'altro, l'integrazione di sistemi di telecamere per la visione diurna e notturna ad alta risoluzione, il sistema missilistico guidato leggero multiruolo (Mells) e il montaggio di apparecchiature radio digitali. (Geb)