Serbia-Italia: ambasciatore Gori con ministra Giustizia, focus su riforma settore e integrazione Ue

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è stato ricevuto oggi insieme agli omologhi austriaco, Christian Ebner, e sloveno, Damjan Bergant, dalla ministra della Giustizia serba, Maja Popovic. L'incontro si è concentrato sul processo di riforma nel settore della giustizia avviato da Belgrado e sul percorso di integrazione europea della Serbia, secondo quanto riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica. "L'Italia apprezza l'impegno con cui Belgrado sta portando avanti il processo di riforma della giustizia. Si tratta di un settore fondamentale per il rafforzamento dello Stato di diritto e per l'avanzamento del percorso di adesione all'Unione europea, che l'Italia sostiene con convinzione", ha dichiarato Gori. "L'incontro congiunto con i colleghi di Austria e Slovenia", ha aggiunto l'ambasciatore, "vuole sottolineare i legami che uniscono i nostri tre Paesi alla Serbia e la nostra comune fiducia nella capacità di Belgrado di continuare ad adottare, in questo ed in altri settori, le riforme necessarie a progredire lungo il suo cammino europeo".(Seb)