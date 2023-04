Spagna: ministro Esteri Albares inizia viaggio nei Balcani, focus su integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, inizia oggi un viaggio nei Balcani per visitare la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, l’Albania e la Macedonia del Nord. Secondo quanto riferito in un comunicato, Albares confermerà il rinnovato interesse della Spagna per la regione balcanica e la sua volontà di sostenere i Paesi nella loro adesione all'Europa, ma soprattutto presenterà le linee guida della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue. Il tour di Albares porterà alla firma di un memorandum d'intesa per rafforzare la collaborazione nel processo di integrazione europea con ciascuno degli Stati che visiterà. Albares avrà modo di discutere dei processi di cooperazione in corso, nonché della percezione dell'evoluzione del dialogo tra Belgrado e Pristina. Allo stesso tempo, il ministro presenterà la volontà "costruttiva" della Spagna nel sostenere il lavoro svolto dall’inviato speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajcak, e la ricerca di una soluzione definitiva e reciprocamente accettabile al conflitto nella regione. (Spm)