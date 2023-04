Kosovo: ambasciatore russo, pronti a discutere all'Onu formazione Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, ha annunciato che la Russia, che questo mese presiede il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "è a favore di una discussione nello stesso Consiglio sulla formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo". Il rappresentante diplomatico di Mosca ha inoltre valutato che i mediatori europei nei negoziati tra Belgrado e Pristina si stanno comportando "in modo disonorevole". Lo riporta la stampa serba. Bocan-Harchenko ha condiviso le preoccupazioni del presidente serbo Aleksandar Vucic espresse durante l'incontro con la rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh, secondo cui i "numerosi incidenti, provocazioni e atti di Pristina che violano la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite minacciano i diritti e la sicurezza dei serbi e delle altre minoranze non albanesi in Kosovo". "Su richiesta di Pristina, Bruxelles serve non solo il regime di Kiev, ma anche quello di Pristina", ha sottolineato Bocan-Harchenko, il quale si è chiesto infine il "perché di tanta isteria nell'Unione europea accompagnata a minacce di sanzioni rivolte alla Serbia". (Seb)