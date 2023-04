Serbia-Spagna: Vucic riceve ministro Esteri Albares, focus su situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, arrivato a Belgrado per iniziare una visita ufficiale nei Balcani che lo porterà anche in Bosnia Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord. Vucic ha ringraziato Albares per la posizione di principio di Madrid nel non riconoscere l'indipendenza del Kosovo e per il sostegno attivo che la Spagna fornisce alla Serbia nei forum internazionali. "Ho espresso preoccupazione per i sempre più frequenti attacchi ai serbi in Kosovo e ho manifestato l'aspettativa che la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso), come priorità assoluta, consentirà finalmente la sicurezza della comunità serba in Kosovo", ha scritto Vucic sul proprio profilo Instagram. (Seb)