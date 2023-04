Speciale difesa: Perego, circa 14 mila militari impegnati in Italia e all'estero, sono orgoglio nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono quasi 14 mila i militari impegnati in Italia e all'estero in questo momento. Parliamo di 36 missioni in 20 paesi diversi, le operazioni maggiori sono in Libano nelle due missioni Unifil e Mibil con circa 1.330 militari, in Kosovo, dove abbiamo la guida della missione Kfor e quasi 900 militari delle nostre Forze Armate. Sono 650 quelli in Iraq e Kuwait e sono circa 1.200 tra Bulgaria, Lettonia e Ungheria tra le missioni più recenti di vigilanza avanzata". Lo dichiara in un'intervista al sito dell'Espresso il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. "Circa 400 uomini e donne della Difesa sono impegnati in Libia nella Missione Miasit di assistenza e supporto al popolo libico e poi abbiamo personale in Somalia, nella Base Logistica di Gibuti, nel Sahel tra Niger e Mali, in Palestina e in Egitto – prosegue Perego - Senza dimenticare il significativo numero di Marinai impegnati in Mediterraneo sicuro (circa 800) in EunavforMed l'operazione Irini sempre nel Mediterraneo (400 circa), e quelli nella forza Nato in mare (235) e numerose altre missioni minori nel mondo insieme al costante impegno nazionale di Strade Sicure dove i cittadini con le stellette impegnati sono 5 mila". (Com)