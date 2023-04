Kosovo-Montenegro: premier Kurti riceve omologo Abazovic, firmato accordo su trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha ricevuto oggi l’omologo del Montenegro, Dritan Abazovic, in visita ufficiale a Pristina. Lo riferisce l’emittente radiotelevisiva “Rtcg”. I due capi del governo hanno firmato un accordo bilaterale relativo al trasporto aereo, che permetterà ai mezzi in partenza dallo scalo di Pristina di utilizzare lo spazio aereo del Montenegro. Come ha spiegato Abazovic su Twitter, l’intesa, firmata in un “clima di amicizia”, “fornirà ai cittadini dei due Paesi numerosi vantaggi”. “Continuiamo a collaborare per migliorare le infrastrutture e tenere il passo attraverso una cooperazione economica attiva”, ha scritto il premier montenegrino. (Seb)