Serbia: governo adotta pacchetto misure concordato da Vucic e serbi del Kosovo

- Il governo della Serbia ha adottato il pacchetto di misure concordato giovedì 13 aprile a Raska durante l'incontro del presidente serbo Aleksandar Vucic e i rappresentanti serbi del Kosovo. Come annunciato dal governo di Belgrado, il pacchetto di misure per proteggere i diritti della popolazione serba e di altre popolazioni non albanesi e gli interessi statali e nazionali vitali nel territorio della provincia autonoma del Kosovo comprende cinque punti. Secondo il primo di questi punti la Serbia chiede una risposta immediata da parte della comunità internazionale al fine di fare in modo che le autorità di Pristina pongano immediatamente fine alla violazione dell'accordo sulle targhe e consentano una libertà di movimento completa e senza ostacoli per i serbi i cui veicoli utilizzano targhe legali e legittime della Repubblica di Serbia. (Seb)