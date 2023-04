Serbia: presidente Parlamento Orlic esclude ipotesi di referendum su piano Ue per Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Serbia, Vladimir Orlic, ha definito “una sciocchezza” l’ipotesi di tenere un referendum sul piano franco-tedesco, integrato successivamente dall’Unione europea per una normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. L’idea era stata lanciata dal Partito popolare (Ns) all’opposizione. "Secondo la nostra Costituzione, il presidente rappresenta lo Stato sia in patria che all'estero, ed è stato eletto direttamente dai cittadini proprio per fare una politica che il popolo ha scelto", ha detto Orlic in un intervento per l'emittente televisiva "Tv Pink".(Seb)