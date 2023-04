Kosovo-Serbia: istituito comitato monitoraggio su accordo normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato istituito oggi un comitato congiunto di monitoraggio per valutare e sorvegliare l'attuazione dell'accordo sul percorso di normalizzazione del dialogo fra Pristina e Belgrado. È quanto si legge in una nota rilasciata dal Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas). Il comitato è stato stabilito fra l'Ue, in qualità di facilitatore del dialogo Belgrado-Pristina, e il Kosovo e la Serbia, in qualità di parti in causa. L'istituzione, come si legge nel comunicato, "avviene 30 giorni dopo la riunione ad alto livello del dialogo fra Pristina e Belgrado tenutasi a Ocrida, in Macedonia del Nord, come stabilito nell'Allegato di attuazione". Il comitato congiunto di monitoraggio sarà presieduto dall’inviato speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Il Kosovo sarà rappresentato dall'ambasciatore a Bruxelles Agron Bajrami, mentre la Serbia dal capo negoziatore Petar Petkovic. Il comitato si riunirà regolarmente a Bruxelles. I termini di riferimento dovrebbero essere finalizzati e adottati il 2 maggio, in occasione della prossima riunione. (Beb)