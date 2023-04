Balneari: Barelli (FI), serve equilibrio tra nuovi investitori e chi ha realizzato importante circuito imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre trovare un equilibrio tra l'accesso alle aree demaniali a coloro i quali vogliono partecipare alla gestione delle stesse, ma anche tutelare chi ha investito negli anni nella sua attività primaria, consentendo al nostro Paese di essere appetibile al turismo italiano e straniero. L' equilibrio si troverà nel rispetto delle norme". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli a Tg1 Mattina. "Il nostro Paese - ha proseguito - ha caratteristiche differenti dagli altri. Il governo Meloni sta trattando con l'Ue perché non si faccia di tutta l'erba un fascio. I Paesi del nord Europa hanno delle normative differenti sull'utilizzo dei beni demaniali marittimi, perché hanno coste meno appetibili per caratteristiche geografiche mentre l'Italia ha una vocazione diversa e non si possono sradicare famiglie che hanno realizzato investimenti e un circuito imprenditoriale importante per l'economia nazionale", ha concluso.(Rin)