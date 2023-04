Rifiuti: Iervolino (Radicali), non parteciperemo a manifestazione contro termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi non parteciperemo alla manifestazione indetta da Legambiente contro il termovalorizzatore a Roma. Per un semplice motivo: oltre alla protesta non si capisce quale sia la proposta. Questo vale soprattutto per le forze politiche che hanno deciso di aderire". Lo afferma in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. "Per esempio non una parola è stata spesa sulla nostra richiesta di appoggiare il referendum consultivo che, se venisse indetto, sarebbe una grande occasione di partecipazione e di decisione da parte della cittadinanza romana - spiega -. A ciò si aggiunga un'altra fondamentale questione: qual è l'alternativa all'inceneritore di Gualtieri? Ancora non abbiamo sentito una proposta: va bene aumentare la differenziata, vanno bene gli impianti per il recupero di materia da differenziata ma per l'indifferenziato qual è l'idea? Noi una proposta complessiva l'abbiamo fatta: Ripuliamo Roma. Una strategia per chiudere il ciclo dei rifiuti. Chi protesta cosa propone?", conclude.(Com)