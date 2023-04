Ucraina: Aics valuta apertura di una nuova sede nel paese per interventi umanitari e per ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Kiev Cerasoli ha dichiarato che "Nel corso della nostra missione abbiamo constatato la presenza di tutte le condizioni che possano garantire la piena operatività dell' Agenzia, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza". Nel corso della missione si è svolta anche un' importante riunione di coordinamento con le Organizzazioni della società civile attive sul terreno, in iniziative finanziate da Aics grazie al bando di primissima emergenza che ha stanziato lo scorso anno oltre 14 milioni di euro. L'incontro è stato poi l'occasione di illustrare lo sforzo della Cooperazione italiana che opera in diversi settori: da quello sanitario a quello delle infrastrutture. "L'Italia vuole svolgere un ruolo di primo piano non solo nella futura ricostruzione dell'Ucraina, ma anche nella gestione dell'attuale fase di emergenza" ha dichiarato l'ambasciatore Pier Francesco Zazo nel suo intervento. Intanto, in attesa della Conferenza sulla ricostruzione, prevista in Farnesina il 25 e 26 aprile, l'Agenzia si sta preparando per dare un importante contributo in termini di esperienza, di risorse finanziarie e di Sistema di attori che può mobilitare. Aics parteciperà ai principali tavoli di lavoro della conferenza e, in seguito alla missione di questi giorni, potrà fornire anche un quadro aggiornato della situazione. (Res)