Cina: arrestate 12 persone dopo incendio nell'ospedale Changfeng di Pechino

- Dodici persone sono state arrestate in Cina a seguito dell'incendio divampato ieri nell'ospedale Changfeng di Pechino, che ha provocato la morte di 29 persone. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che tra gli arrestati figura anche il direttore della struttura ospedaliera. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco nell'arco di un'ora e, stando alle indagini preliminari, sarebbero originate da alcuni materiali altamente infiammabili utilizzati nella ristrutturazione di un reparto di degenza. Trentanove feriti sono attualmente in cura presso altri ospedali, mentre le forze dell'ordine continuano ad indagare sulle cause dell'incidente. (Cip)