Russia-Venezuela: ministero Esteri su visita Lavrov, soddisfatti di sviluppo relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della visita in Venezuela di ieri del ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, entrambi i Paesi sono rimasti soddisfatti dello sviluppo del dialogo politico. È quanto affermato dal ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata oggi, precisando che Lavrov ha incontrato il presidente venezuelano, Nicolas Maduro Moros, la vicepresidente, Delcy Rodriguez, e il ministro degli Esteri, Ivan Gil, "in un ambiente tradizionalmente amichevole". "È stata sottolineata la reciproca soddisfazione per lo sviluppo dinamico del dialogo politico e della cooperazione pratica nell’ambito delle relazioni di partenariato strategico”, si legge nella nota del ministero russo. Durante gli incontri, le parti hanno discusso dell'attuazione di progetti commerciali, economici e di investimento congiunti, e hanno concordato di aumentare i legami scientifici, sportivi, culturali, umanitari e turistici. La Russia e il Venezuela, secondo quanto reso noto dal dicastero di Mosca, hanno anche stabilito di proseguire la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali, "al fine di garantire la formazione di un ordine mondiale policentrico più equo, mantenendo la stabilità e la sicurezza globali".(Rum)