- L'Aula del Senato ha votato contro, con 93 voti, le due questioni pregiudiziali in ordine al decreto Migranti. E' quindi iniziata la discussione nel merito del provvedimento, senza mandato al relatore, non essendosi concluso l'esame in commissione Affari costituzionali. (Rin)