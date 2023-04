Serbia: sindacati (Sloga), trasformazione Ente statale energia (Eps) destabilizzerà il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione dell'Ente statale dell'energia serbo (Eps) in una società per azioni rischia di destabilizzare il Paese, con conseguenze economiche che si faranno sentire negli strati più vulnerabili della società. Lo ha affermato oggi l'organizzazione dei Sindacati uniti della Serbia (Sloga), ripresa dall'agenzia di stampa "Beta". Ciò che, come detto, "desta particolare preoccupazione" è "la passività e l'assenza di una seria reazione" da parte dell'élite politica e della popolazione a tale decisione che "preannuncia una vendita della stessa società". "I cittadini più vulnerabili della Serbia sentiranno presto le conseguenze di questa decisione, perché saranno costretti a pagare prezzi dell'elettricità elevati e superiori alla media europea", ha affermato l'organizzazione. Secondo Sloga, dopo la vendita dell'ente pubblico energetico, in Serbia seguirà quella di "risorse naturali, minerarie e altre imprese pubbliche, tutte fatte a scopo di lucro", cosa che porterà, ha sottolineato, "a un completo collasso del sistema". (Seb)