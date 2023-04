Reddito cittadinanza: Cesa (Udc), soldi misura per nuove politiche lavorative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Parlamento si sta facendo un lavoro impegnativo, serio e di grande concretezza. “Non è assolutamente vero che si sta smobilitando la coesione sociale. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, questo governo vuole incentivare il lavoro e i soldi destinati a quella misura verranno impiegati in nuove politiche lavorative”. Lo ha dichiarato Lorenzo Cesa, parlamentare dell’Udc, intervenuto al decimo congresso della Cisal in corso a Roma. (Rin)