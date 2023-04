Rifiuti: Coppotelli (Cisl), basta veti su termovalorizzatore di Roma, Gualtieri ci convochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Basta veti sul termovalorizzatore di Roma, il sindaco Gualtieri ci convochi e non sia ostaggio dei professionisti del no". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. "A Roma continuano a imperversare i professionisti del no, e mi riferisco in particolar modo al tema del termovalorizzatore. Spinte ideologiche intrise di conservatorismi senza senso, che stanno facendo malissimo alla nostra Capitale - spiega -. il sindaco Gualtieri ci convochi sulle scelte in materia di rifiuti e non si faccia tenere in ostaggio dai professionisti del no. Roma ha bisogno di scelte condivise e non di rimpalli di responsabilità. La Cisl di Roma sarà sempre per il confronto, sui progetti e sui contenuti, senza ideologie. Siamo per sostenere investimenti e innovazione senza pregiudizi e veti - prosegue -. Stiamo parlando della Capitale d'Italia una delle uniche in Europa a non chiudere il ciclo dei rifiuti. Questi ritardi non fanno bene ai cittadini ed alla credibilità di Roma. Occorre un approccio concreto che sia rispettoso dell'ambiente ed attento alla salute dei cittadini. Il termovalorizzatore può essere una soluzione economicamente e ambientalmente sostenibile e portare profitti e credibilità alla città", conclude.(Com)