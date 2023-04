Turismo: da Regione Lombardia finanziamenti a 198 aziende per la promozione del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiude la seconda finestra del bando "OgniGiorno inLombardia", promosso da Regione Lombardia con lo scopo di incentivare lo sviluppo di attività di promozione turistica da parte di soggetti territoriali, supportando le iniziative nate sul territorio e che integrano e completano la strategia regionale. Con questa misura si contribuisce quindi ad ampliare l'offerta turistica favorendo la peculiare vocazione territoriale. L'elenco delle 46 domande ammesse è pubblicato sul BURL di oggi, mercoledì 19 aprile, data a partire della quale saranno inviate le comunicazioni ufficiali ai beneficiari per l'accettazione del contributo. L'agevolazione concessa andrà a finanziare, con una sovvenzione a fondo perduto, fino al 70 per cento dell'investimento complessivo. "La promozione turistica promossa dai soggetti territoriali è lo strumento con il quale possiamo valorizzare i luoghi e i territori lombardi molto spesso ancora poco conosciuti - commenta l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali -. Con questa misura andiamo a sostenere e incentivare l'organizzazione di eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde, premiando i progetti dal taglio comunicativo". "Per rilanciare il comparto turistico - prosegue l'assessore - e continuare ad alimentare anche lo slancio degli ultimi anni del turismo di prossimità, è essenziale continuare a sviluppare l'identità dei territori e valorizzare la conoscenza delle eccellenze locali. Per questo è importante sostenere le realtà locali e aiutarle a sviluppare attività di promozione che portino i turisti a visitare i territori lombardi 365 giorni l'anno". Tra la prima e la seconda finestra del Bando "OgniGiornoinLombardia", sono state ammesse in tutto 198 domande, per un totale di oltre 4,5 milioni di euro di contributi concessi su 7 milioni di investimenti. (Com)