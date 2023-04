Spagna: Podemos critica Sanchez per silenzio su “deriva” governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo confederale spagnolo Podemos-Sinistra Unita, Jaume Asens, ha duramente criticato oggi il presidente del governo, Pedro Sanchez, sostenendo che non può restare "in silenzio" di fronte alla "deriva" dell’esecutivo italiano in materia di immigrazione e diritti della comunità Lgtbi. "Il sogno dell'Europa non è irreversibile e ed è di nuovo minacciato", ha sottolineato Asens. Per questa ragione, il presidente di Podemos-Sinistra Unita ha esortato il premier spagnolo a chiarire di non nutrire "alcuna simpatia" per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.(Spm)