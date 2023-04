Frosinone: carabinieri incontrano anziani ad Anagni per campagna informativa contro truffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso il Centro anziani Aps Canalara di Anagni, nell’ambito della campagna informativa denominata difenditi dalle truffe, i carabinieri hanno incontrato gli anziani del luogo. Hanno da subito evidenziato come le vittime preferite di questo crimine siano proprio gli ultra ottantenni, con particolare riferimento a coloro che vivono soli o non si trovano frequentemente in compagnia di familiari o conoscenti. L’incontro si è svolto nei locali dell’associazione dove i carabinieri hanno illustrato la truffa nelle sue molteplici varianti: il falso incidente, lo specchietto rotto, la gomma bucata fino ad arrivare ai finti operai. Particolare attenzione è stata data alle truffe on line, che avvengono sul web, dai falsi siti che offrono prodotti a prezzi molto vantaggiosi al così fenomeno denominato phishing. A chiare lettere i militari si sono soffermati sulla necessità della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, dalle segnalazioni di autovetture o persone sospette o di altre eventuali problematiche. Sull’opportunità, cioè, di contatto anche attraverso il numero unico di emergenza (Nue) 112. In una qualsiasi situazione di incertezza, quindi, le persone possono rivolgersi all’operatore Nue che, a seconda dell’esigenza rappresentata, attiverà i carabinieri e gli organi competenti, anziché aprire la porta di casa spalancando così la strada ai malintenzionati. Lo slogan aiutateci ad aiutarvi è in sintesi il messaggio che i carabinieri hanno lanciato per la prevenzione dalle truffe che vuole raggiungere la fascia di popolazione maggiormente a rischio, rafforzando la vicinanza tra la cittadinanza e le istituzioni. (Com)